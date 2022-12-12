Мясникова Дарья Никитина
Место рождения
Дата рождения22.01.1891 ст.
Дата смерти29.08.1891 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1891 ст.
Отец: Мясников Никита Петров
Крещение
26.01.1891 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Старой Мазины крестьянин Семён Григорьев Лебедев и крестьянская жена Акилина Яковлева Никитина
Смерть
29.08.1891 ст.
7 месяцев, от младенческой
Похороны
01.09.1891 ст.
на деревенском кладбище