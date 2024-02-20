Долгая (Павличенко) Ефимия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгая (Павличенко) Ефимия Григорьевна

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Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Павличенко Григорий Иванович

Мать: Павличенко Мария Михайловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Бракосочетание
26.01.1892

Муж: Долгий Пётр Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
ГАЗО , Ф - 5593-3-932, Рождественская церковь, м/к-1892г, кадр-933,запись-2, пленка-7820137
Рождение ребёнка
13.08.1894

Дочь: Губская Мария Петровна

Отец ребёнка: Долгий Пётр Иванович

с. Новопавловка Таврической губернии
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Цехмейстер Ганна Петровна

Отец ребёнка: Долгий Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Долгая Фамилию Не Меняла Февронья Петровна

Отец ребёнка: Долгий Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Долгий Степан Петрвич

Отец ребёнка: Долгий Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Долгий Иван Петрович

Отец ребёнка: Долгий Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Долгий Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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