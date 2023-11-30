Малышева Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1926
Дата смерти21.11.1986
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1926
Отец: Чайченко Пётр
Мать: Чайченко Прасковья
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Бабина Валентина Пименовна
Отец ребёнка: Малышев Пимен Григорьевич
Рождение ребёнка
28.01.1952
Дочь: Паниковская Нина Пимоновна
Отец ребёнка: Малышев Пимен Григорьевич
Смерть
21.11.1986