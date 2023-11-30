Малышева Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1926

Дата смерти

21.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1926

Отец: Чайченко Пётр

Мать: Чайченко Прасковья

Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Бабина Валентина Пименовна

Отец ребёнка: Малышев Пимен Григорьевич

Рождение ребёнка
28.01.1952

Дочь: Паниковская Нина Пимоновна

Отец ребёнка: Малышев Пимен Григорьевич

Смерть
21.11.1986

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