Колодяжный Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодяжный Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колодяжная) Надежда Герасимовна

Мать ребёнка: Колодяжная Мелания Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колодяжная) Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Колодяжная Мелания Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колодяжная) Серафима Герасимовна

Мать ребёнка: Колодяжная Мелания Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колодяжная) Ольга Герасимовна

Мать ребёнка: Колодяжная Мелания Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колодяжная) Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Колодяжная Мелания Алексеевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Колодяжный Петр Герасимович

Мать ребёнка: Колодяжная Мелания Алексеевна

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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