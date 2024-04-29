Колодяжный Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колодяжная) Надежда Герасимовна
Мать ребёнка: Колодяжная Мелания Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колодяжная) Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Колодяжная Мелания Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колодяжная) Серафима Герасимовна
Мать ребёнка: Колодяжная Мелания Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колодяжная) Ольга Герасимовна
Мать ребёнка: Колодяжная Мелания Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колодяжная) Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Колодяжная Мелания Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Колодяжный Петр Герасимович
Мать ребёнка: Колодяжная Мелания Алексеевна
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно