Жантиев Магомет Ролатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиев Магомет Ролатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1799 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жантиева (Мамсурова) Залихан Бзарукоевна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Жантиев Бац Магометович

Мать ребёнка: Жантиева (Мамсурова) Залихан Бзарукоевна

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