Смирнов Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Федор Михайлович

Смирнов Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теличкина Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
молочное производство
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Минск, Минск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close