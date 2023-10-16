Смирнов Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теличкина Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
молочное производство
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Минск, Минск