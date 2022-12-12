Канеев Михаил Александрович
Место рожденияс. Канеево, Чухломский уезд Костромской губернии
Дата рождения05.04.1923
Дата смерти06.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Канеево, Чухломский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1923
с. Канеево, Чухломский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1927
Место жительства
С 1942
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1945 по 1983
Смерть
06.03.1983