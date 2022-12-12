Канеев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канеев Михаил Александрович

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Место рождения

с. Канеево, Чухломский уезд Костромской губернии

Дата рождения

05.04.1923

Дата смерти

06.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Канеево, Чухломский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1923
с. Канеево, Чухломский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1927
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1945 по 1983
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.03.1983
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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