Падчина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Сын: Падчин Федор
Отец ребёнка: не указан
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Падчин Андрей
Отец ребёнка: не указан
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Дочь: Падчина Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Дочь: Падчина Дарья
Отец ребёнка: не указан
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Сын: Падчин Иван
Отец ребёнка: не указан
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Дочь: Падчина Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Падчин Андрей
Отец ребёнка: не указан
Место рождения документально не подтверждено.
Смерть
Неизвестно