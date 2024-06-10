Падчина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падчина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1759 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1773 г.р.

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Сын: Падчин Федор

Отец ребёнка: не указан

Дмитриевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Падчин Андрей

Отец ребёнка: не указан

Дмитриевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Дочь: Падчина Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Дмитриевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Дочь: Падчина Дарья

Отец ребёнка: не указан

Дмитриевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Сын: Падчин Иван

Отец ребёнка: не указан

Дмитриевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Дочь: Падчина Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Дмитриевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Падчин Андрей

Отец ребёнка: не указан

Дмитриевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Место рождения документально не подтверждено.
Смерть
Неизвестно

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