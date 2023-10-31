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Шмитманъ Абрамъ Лейбовъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмитманъ Лейб

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1878 ст.

Дочь: Лейбович Геня Абрамовна

Мать ребёнка: Шмитман Хая-Фриза Лейбович

Рождение ребёнка
28.08.1893

Сын: Шмитман Григорий Абрамович

Мать ребёнка: Шмитман Хая-Фриза Лейбович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмитман Израиль Абрамович

Мать ребёнка: Шмитман Хая-Фриза Лейбович

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмитман Хая-Фриза Лейбович

Смерть
Неизвестно
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