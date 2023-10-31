Шмитманъ Абрамъ Лейбовъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шмитманъ Лейб
Рождение ребёнка
17.04.1878 ст.
Дочь: Лейбович Геня Абрамовна
Мать ребёнка: Шмитман Хая-Фриза Лейбович
Рождение ребёнка
28.08.1893
Сын: Шмитман Григорий Абрамович
Мать ребёнка: Шмитман Хая-Фриза Лейбович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмитман Израиль Абрамович
Мать ребёнка: Шмитман Хая-Фриза Лейбович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно