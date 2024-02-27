Юрченко (Семёнова) Илона Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Семёнова) Илона Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1978

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1978

Отец: Юрченко Леонид Васильевич

Мать: Серебренникова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
03.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
11.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Дмитрий Сергеевич

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