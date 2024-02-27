Юрченко (Семёнова) Илона Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1978
Рождение ребёнка
03.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
11.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно