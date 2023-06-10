Полтева Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полтева Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полтев Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полтев Гаврила Кириллович

Отец ребёнка: Полтев Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полтев Макар Кириллович

Отец ребёнка: Полтев Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полтев Афанасий Кириллович

Отец ребёнка: Полтев Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полтева Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Полтев Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полтева Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Полтев Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полтев Степан Кириллович

Отец ребёнка: Полтев Кирилл

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мацуева Ефросинья Кирилловна

Отец ребёнка: Полтев Кирилл

Смерть
Неизвестно

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