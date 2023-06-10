Полтева Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полтев Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полтев Гаврила Кириллович
Отец ребёнка: Полтев Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полтев Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полтев Афанасий Кириллович
Отец ребёнка: Полтев Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полтева Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Полтев Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полтева Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Полтев Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полтев Кирилл
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мацуева Ефросинья Кирилловна
Отец ребёнка: Полтев Кирилл
Смерть
Неизвестно