Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1905 г.р.
1902 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Зайнагабдинов Губайдулла Ахмедуллович

Мать: Зайнагабдинова (Рахимова) Шамсибану Шарафутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнагабдинова (Мухаметзянова) Хадича Муртазыевна (Муртазиевна)

Развод
Неизвестно

Жена: Зайнагабдинова (Зайнагабдинова) Гамбара Самигулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнагабдинова (Зайнагабдинова) Гамбара Самигулловна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Мухаметзянова) Хадича Муртазыевна (Муртазиевна)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Мухаметзянова) Хадича Муртазыевна (Муртазиевна)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Зайнагабдинова) Гамбара Самигулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Зайнагабдинова) Гамбара Самигулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Мухаметзянова) Хадича Муртазыевна (Муртазиевна)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.08.1943
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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