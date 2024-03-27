Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти?.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Мухаметзянова) Хадича Муртазыевна (Муртазиевна)
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Мухаметзянова) Хадича Муртазыевна (Муртазиевна)
Рождение ребёнка
?.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Зайнагабдинова) Гамбара Самигулловна
Рождение ребёнка
11.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Зайнагабдинова) Гамбара Самигулловна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайнагабдинова (Мухаметзянова) Хадича Муртазыевна (Муртазиевна)
Смерть
?.08.1943
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно