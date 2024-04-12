Удод Иоанн Иоаннович
Место рождения
Дата рождения13.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Крещение
13.11.1878
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1878г.лист № 511,запись № 127, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1088 | Godparents:Петропавловские крестьяне : Наум Петрович Фисун и Мины Радионова Мальца жена - Мария Тимофеевна
Рождение
13.11.1878
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1878г.лист № 511,запись № 127, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1088
Рождение ребёнка
30.07.1900
Дочь: Улита Иоанновна
Мать ребёнка: Удод Анна Амбросиева
ЦГИАК/Киев/,Ф-5593-2-1066,Рождественская церковь,м/к-1900г.лист № 34,зап.№ 64
Рождение ребёнка
30.12.1900
Мать ребёнка: Удод Анна Амбросиева
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1900г.,ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Бракосочетание
До 1900
Жена: Удод Анна Амбросиева
Рождение ребёнка
31.08.1903
Дочь: Марфа Иоанновна
Мать ребёнка: Удод Анна Амбросиева
Рождественская церковь с.Вербового , м/к1903г., ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
22.03.1906
Дочь: Дарья Иоанновна
Мать ребёнка: Удод Анна Амбросиева
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1906г.,ГАЗО , Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
01.07.1907
Мать ребёнка: Удод Анна Амбросиева
Смерть
Неизвестно