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Удод Иоанн Иоаннович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

13.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.11.1878
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1878г.лист № 511,запись № 127, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1088 | Godparents:Петропавловские крестьяне : Наум Петрович Фисун и Мины Радионова Мальца жена - Мария Тимофеевна
Рождение
13.11.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1878г.лист № 511,запись № 127, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1088
Рождение ребёнка
30.07.1900

Дочь: Улита Иоанновна

Мать ребёнка: Удод Анна Амбросиева

ЦГИАК/Киев/,Ф-5593-2-1066,Рождественская церковь,м/к-1900г.лист № 34,зап.№ 64
Рождение ребёнка
30.12.1900

Сын: Удод Василий Иоаннович

Мать ребёнка: Удод Анна Амбросиева

Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1900г.,ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Бракосочетание
До 1900

Жена: Удод Анна Амбросиева

Рождение ребёнка
31.08.1903

Дочь: Марфа Иоанновна

Мать ребёнка: Удод Анна Амбросиева

Рождественская церковь с.Вербового , м/к1903г., ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
22.03.1906

Дочь: Дарья Иоанновна

Мать ребёнка: Удод Анна Амбросиева

Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1906г.,ГАЗО , Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Удод Косьма Иоаннович

Мать ребёнка: Удод Анна Амбросиева

Смерть
Неизвестно
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