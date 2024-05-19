Христина Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христина Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1677 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1726 ст.

Дочь: Дарья Козьмина

Отец ребёнка: Козма Игнатьев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.05.1727 ст.

Сын: Никифор Козьмин

Отец ребёнка: Козма Игнатьев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
До 1739

Муж: Козма Игнатьев

Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 41 год.
Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 47 лет.
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Гавриил Козьмин

Отец ребёнка: Козма Игнатьев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 49 лет.
Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 51 год.
Место жительства
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 59 лет. Невестка вдова умершего Козмы, родного брата Стефана и Евпла Игнатьевых. Проживала в их доме.
Смерть
Неизвестно

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