Христина Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1726 ст.
Дочь: Дарья Козьмина
Отец ребёнка: Козма Игнатьев
Рождение ребёнка
26.05.1727 ст.
Сын: Никифор Козьмин
Отец ребёнка: Козма Игнатьев
Бракосочетание
До 1739
Муж: Козма Игнатьев
Место жительства
1739
Исповедная роспись. 41 год.
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 47 лет.
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Гавриил Козьмин
Отец ребёнка: Козма Игнатьев
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 49 лет.
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 51 год.
Место жительства
1755
Исповедная роспись. 59 лет. Невестка вдова умершего Козмы, родного брата Стефана и Евпла Игнатьевых. Проживала в их доме.
Смерть
Неизвестно