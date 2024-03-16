Зуева - Мальцева Харитинья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Зуев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Зуев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Зуева Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Зуев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Зуев Семён Иванович
Отец ребёнка: Зуев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Зуева Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Зуев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Зуев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Зуев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно