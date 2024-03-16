Зуева - Мальцева Харитинья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева - Мальцева Харитинья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Зуев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Зуев Терентий Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Зуева Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Зуев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Зуев Семён Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Зуева Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Зуев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Зуев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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