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Напыльникова Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1917 год | 146
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Напыльников Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1907

Сын: Ларионов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Васильевич

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1907 год | 2
Рождение ребёнка
29.01.1912

Сын: Ларионов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Васильевич

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1912 год | 2
Смерть
Неизвестно

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