Напыльникова Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1917 год | 146
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Напыльников Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1907
Сын: Ларионов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Васильевич
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1907 год | 2
Рождение ребёнка
29.01.1912
Сын: Ларионов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Васильевич
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1912 год | 2
Смерть
Неизвестно