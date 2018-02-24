Иванов Всеволод Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Всеволод Вячеславович

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Место рождения

Аккулы, Казахстан

Дата рождения

24.02.1895

Дата смерти

15.08.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Аккулы, Казахстан
Место жительства
С 1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Павлодар, Казахстан
Смерть
15.08.1963
Москва, город федерального значения Москва
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