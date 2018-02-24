Иванов Всеволод Вячеславович
Место рожденияАккулы, Казахстан
Дата рождения24.02.1895
Дата смерти15.08.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Аккулы, Казахстан
Место жительства
С 1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Павлодар, Казахстан
Смерть
15.08.1963
Москва, город федерального значения Москва