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Агафон Герасимов

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Место рождения

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

До 1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Авдотья Агафонова

Мать ребёнка: Федосья Леонтьева

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Евдокия Агафонова

Мать ребёнка: Федосья Леонтьева

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Екатерина Агафонова

Мать ребёнка: Федосья Леонтьева

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евфимия Агафонова

Мать ребёнка: Федосья Леонтьева

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Фадей Агафонов

Мать ребёнка: Федосья Леонтьева

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Леонтьева

Смерть
До 1855
Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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