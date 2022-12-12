Агафон Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиДо 1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Авдотья Агафонова
Мать ребёнка: Федосья Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Евдокия Агафонова
Мать ребёнка: Федосья Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Екатерина Агафонова
Мать ребёнка: Федосья Леонтьева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евфимия Агафонова
Мать ребёнка: Федосья Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Фадей Агафонов
Мать ребёнка: Федосья Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Леонтьева
Смерть
До 1855