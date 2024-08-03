Калмыков Федор Георгиевич 11.05.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Калмыков Федор Георгиевич

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.05.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1888 ст.

Отец: Калмыков Егор Иванович

Мать: Калмыкова (Ведышева) Мария Михайловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e0782dc5-c055-4fc7-9812-8e2a9697fd7a/70
Бракосочетание
24.10.1908 ст.

Жена: Калмыкова (--) Мария Филипповна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.07.1909 ст.

Сын: (Калмыкова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Калмыкова (--) Мария Филипповна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/18
Рождение ребёнка
03.07.1916 ст.

Дочь: (Калмыкова) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Калмыкова (--) Мария Филипповна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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