Калмыков Федор Георгиевич
Место рождения
Дата рождения11.05.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1888 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e0782dc5-c055-4fc7-9812-8e2a9697fd7a/70
Бракосочетание
24.10.1908 ст.
Рождение ребёнка
18.07.1909 ст.
Сын: (Калмыкова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Калмыкова (--) Мария Филипповна
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/18
Рождение ребёнка
03.07.1916 ст.
Дочь: (Калмыкова) Елена Федоровна
Мать ребёнка: Калмыкова (--) Мария Филипповна
Смерть
Неизвестно