Щербинина Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина Параскева Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

11.01.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старостина (Щербинина) Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Щербинин Яков

Смерть
11.01.1899
Куракино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

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