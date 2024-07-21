Щербинина Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти11.01.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербинин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старостина (Щербинина) Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Щербинин Яков
Смерть
11.01.1899
Куракино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область