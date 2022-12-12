Красин Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красин Михаил Яковлевич

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Место рождения

Брянская обл.

Дата рождения

1833

Дата смерти

06.07.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянская обл.
Место жительства
С 1858 по 1859
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1859
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
06.07.1880
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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