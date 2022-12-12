Красин Михаил Яковлевич
Место рожденияБрянская обл.
Дата рождения1833
Дата смерти06.07.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Брянская обл.
Место жительства
С 1858 по 1859
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1859
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
06.07.1880