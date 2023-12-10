Гришина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Гришин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Гришин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Гришин Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Гришин Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно