Гришина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГришина Анастасия

Гришина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1900 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Гришин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Гришин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Гришин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Гришин Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close