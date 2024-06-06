Усанина Акилина-Акулина Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усанина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
21.11.1899
Дочь: Усанина Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
18.01.1902
Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
20.07.1903
Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
30.10.1904
Дочь: Усанина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
28.01.1907
Дочь: Усанина Христина Андреевна
Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
09.08.1908
Дочь: Усанина Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
31.07.1912
Дочь: Усанина Соломония Андреевна
Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович
Смерть
Неизвестно