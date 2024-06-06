Усанина Акилина-Акулина Иоанновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Усанина Акилина-Акулина Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усанина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
21.11.1899

Дочь: Усанина Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
18.01.1902

Сын: Усанин Симеон Андреевич

Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
20.07.1903

Сын: Усанин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
30.10.1904

Дочь: Усанина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
28.01.1907

Дочь: Усанина Христина Андреевна

Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
09.08.1908

Дочь: Усанина Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
31.07.1912

Дочь: Усанина Соломония Андреевна

Отец ребёнка: Усанин Андрей Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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