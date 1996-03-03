Игорь Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игорь Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1996

Отец: не указан

Мать: Попова Наталья Васильевна

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