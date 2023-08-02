убит во время ВОВ Место захоронения Украинская ССР, Николаевская обл., Ново-Воронцовский р-н, с. Михайловка, юго-западнее, братское кладбищ

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