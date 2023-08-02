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Делиева Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

12.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Делиев Федор Кондратьевич

Мать: Делиева Кириакия Федоровна

Военная служба
1941
Дата рождения __.__.1910 Последнее место службы 291 гв. сп ( 291 гв. сп, 28 А ) Дата выбытия 12.02.1944 Причина выбытия убит Первичное место захоронения Украинская ССР, Николаевская обл., Ново-Воронцо... Показать все
Смерть
12.02.1944
убит во время ВОВ Место захоронения Украинская ССР, Николаевская обл., Ново-Воронцовский р-н, с. Михайловка, юго-западнее, братское кладбищ
Украинская ССР, Николаевская обл., Ново-Воронцовский р-н, с. Михайловка, юго-западнее, братское кладбище
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