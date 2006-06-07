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Мельников Виталий Иванович

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Место рождения

Азербайджанская ССР,г.Баку.

Дата рождения

30.01.1937

Дата смерти

07.06.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджанская ССР,г.Баку.
Рождение ребёнка
30.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Мартыненко Токарева Лидия Лаврентьевна,Ефимовна

Азерб.ССР,г.Баку.пос.Сабунчи,род.отд.больницы им.Джапаридзе.
Смерть
07.06.2006
Азербайджан,г.Баку.пос Кара-Чухур,ул.2-я Вокзальная дом 18.
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