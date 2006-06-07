Мельников Виталий Иванович
Место рожденияАзербайджанская ССР,г.Баку.
Дата рождения30.01.1937
Дата смерти07.06.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Азербайджанская ССР,г.Баку.
Рождение ребёнка
30.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова Мартыненко Токарева Лидия Лаврентьевна,Ефимовна
Азерб.ССР,г.Баку.пос.Сабунчи,род.отд.больницы им.Джапаридзе.
Смерть
07.06.2006
Азербайджан,г.Баку.пос Кара-Чухур,ул.2-я Вокзальная дом 18.