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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1927

Дата смерти

09.10.2010

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1927

Отец: Pauls Dietrich

Мать: не указана

Смерть
09.10.2010
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