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Ефросинья Михайлова

Место рождения

Пушкино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

23.09.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1868 ст.

Отец: Михаил Осипов

Мать: Татьяна Зиновьева

Пушкино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Крещение
24.09.1868 ст.
Бракосочетание
02.11.1886 ст.

Муж: Королев Андриан Семенович

Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.

Сын: Королев Иван Андрианович

Отец ребёнка: Королев Андриан Семенович

Ахлебинино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.09.1898 ст.

Сын: Королев Никита Андрианович

Отец ребёнка: Королев Андриан Семенович

Ахлебинино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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