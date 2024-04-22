Ефросинья Михайлова
Место рождения
Дата рождения23.09.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1868 ст.
Отец: Михаил Осипов
Мать: Татьяна Зиновьева
Крещение
24.09.1868 ст.
Бракосочетание
02.11.1886 ст.
Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.
Отец ребёнка: Королев Андриан Семенович
Рождение ребёнка
12.09.1898 ст.
Сын: Королев Никита Андрианович
Отец ребёнка: Королев Андриан Семенович
Смерть
Неизвестно