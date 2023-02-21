Денисов (Кузнецова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов (Кузнецова) Варвара

Место рождения

Россия

Дата рождения

18.12.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1910

Отец: Кузнецова ?

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
27.02.1932

Дочь: Петрюк Любовь

Отец ребёнка: Денисов Николай

Рождение ребёнка
21.12.1944

Дочь: Кандыба Людмила

Отец ребёнка: Денисов Николай

Сухиничи
Рождение ребёнка
27.05.1955

Сын: Денисов Александр

Отец ребёнка: Денисов Николай

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов ?

Отец ребёнка: Денисов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Денисов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Анатолий

Отец ребёнка: Денисов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Виктор

Отец ребёнка: Денисов Николай

Смерть
Неизвестно
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