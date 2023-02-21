Денисов (Кузнецова) Варвара
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.12.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1910
Отец: Кузнецова ?
Россия
Рождение ребёнка
27.02.1932
Дочь: Петрюк Любовь
Отец ребёнка: Денисов Николай
Рождение ребёнка
21.12.1944
Дочь: Кандыба Людмила
Отец ребёнка: Денисов Николай
Сухиничи
Рождение ребёнка
27.05.1955
Сын: Денисов Александр
Отец ребёнка: Денисов Николай
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов ?
Отец ребёнка: Денисов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Денисов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Анатолий
Отец ребёнка: Денисов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Виктор
Отец ребёнка: Денисов Николай
Смерть
Неизвестно