Култаев Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Култаев Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Самойлова) Антанина Никифоровна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: (Култаева) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: (Самойлова) Антанина Никифоровна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Култаев Юрий Михайлович

Мать ребёнка: (Самойлова) Антанина Никифоровна

Смерть
1995

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