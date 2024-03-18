Култаев Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Дочь: (Култаева) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: (Самойлова) Антанина Никифоровна
Рождение ребёнка
1962
Мать ребёнка: (Самойлова) Антанина Никифоровна
Смерть
1995