Марфа Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Михайлова

Марфа Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофан Юдаев(Иудин)

Рождение ребёнка
30.12.1833 ст.

Сын: Георгий (Егор) Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Юдаев(Иудин)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.