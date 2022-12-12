Дмитроченко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1918
Сын: Дмитроченко Пётр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Нивье, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитроченко Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно