Дмитроченко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитроченко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1918

Сын: Дмитроченко Пётр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Нивье, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитроченко Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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