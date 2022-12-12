Абрамова (Пастухова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Пастухова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

14.03.1879

Дата смерти

06.11.1943

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1879

Отец: Пастухов Иван Дмитриевич

Мать: Пастухова Мария Михайловна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 14.03.1879 по 06.11.1943
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 14.03.1879 по 06.11.1943
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Россия, СССР
Крещение
1879
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
26.05.1898 ст.

Муж: Максимов Сергей Федорович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
С 1898 по 06.11.1943
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Портниха
Рождение ребёнка
13.03.1902

Сын: Максимов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Максимов Сергей Федорович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Между 1914 и 1918

Муж: Абрамов Василий Иванович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
06.11.1943
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
08.11.1943
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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