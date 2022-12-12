Абрамова (Пастухова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1879
Дата смерти06.11.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1879
Место жительства
С 14.03.1879 по 06.11.1943
Гражданство
С 14.03.1879 по 06.11.1943
Россия, СССР
Крещение
1879
Бракосочетание
26.05.1898 ст.
Работа или профессия
С 1898 по 06.11.1943
Портниха
Рождение ребёнка
13.03.1902
Сын: Максимов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Максимов Сергей Федорович
Бракосочетание
Между 1914 и 1918
Смерть
06.11.1943
Похороны
08.11.1943