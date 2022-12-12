Рощин Михаил Егорович
Место рожденияМашутино
Дата рождения16.09.1888 ст.
Дата смертиОколо 1916
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1888 ст.
Машутино
Запись в Метрической книге Богородицерождественской церкви приселка Соболы от 1888 года родился и крещен 16 сентября, Семендяевской волости деревни Машутино, отставный 2-го флотскаго екипажа Ольги К... Показать все
Бракосочетание
1906 ст.
Рождение ребёнка
15.03.1908 ст.
Сын: Рощин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Шелагурова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
19.01.1909 ст.
Дочь: Рощина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Шелагурова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
14.03.1910 ст.
Мать ребёнка: Шелагурова Мария Михайловна
Родился и жил на окраине Москвы, в Даниловской слободе, ул.Большая Тульская
Рождение ребёнка
11.02.1911 ст.
Дочь: Рощина Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Шелагурова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
31.03.1912
Мать ребёнка: Шелагурова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
19.02.1913 ст.
Мать ребёнка: Шелагурова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
01.05.1914 ст.
Мать ребёнка: Шелагурова Мария Михайловна
Смерть
Около 1916
Не вернулся с Первой Мировой Войны