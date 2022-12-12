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Рощин Михаил Егорович

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Место рождения

Машутино

Дата рождения

16.09.1888 ст.

Дата смерти

Около 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1888 ст.

Отец: Рощин Георгий (Егор) Гаврилович

Мать: Рощина Дарья Ивановна

Машутино
Запись в Метрической книге Богородицерождественской церкви приселка Соболы от 1888 года родился и крещен 16 сентября, Семендяевской волости деревни Машутино, отставный 2-го флотскаго екипажа Ольги К... Показать все
Бракосочетание
1906 ст.

Жена: Шелагурова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.03.1908 ст.

Сын: Рощин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Шелагурова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.01.1909 ст.

Дочь: Рощина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Шелагурова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.03.1910 ст.

Сын: Рощин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Шелагурова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Родился и жил на окраине Москвы, в Даниловской слободе, ул.Большая Тульская
Рождение ребёнка
11.02.1911 ст.

Дочь: Рощина Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Шелагурова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.03.1912

Сын: Рощин Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Шелагурова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.02.1913 ст.

Сын: Рощин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шелагурова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1914 ст.

Сын: Рощин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шелагурова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1916
Не вернулся с Первой Мировой Войны
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