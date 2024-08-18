Кожемякин Василий
Место рожденияПетропавловка Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожемякина Дочь 2
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожемякина дочь 1
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожемякин Фёдор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожемякин Александр
Мать ребёнка: не указана
Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новак (Кожемякина) Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Кожемякина Евдокия
Смерть
Неизвестно