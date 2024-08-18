Кожемякин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякин Василий

Место рождения

Петропавловка Новоузенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожемякина Дочь 2

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожемякина дочь 1

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемякин Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемякин Александр

Мать ребёнка: не указана

Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новак (Кожемякина) Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Кожемякина Евдокия

Смерть
Неизвестно

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