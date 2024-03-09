Сатпаева (Кошкина) Таисия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1900 ст.
Дата смерти06.04.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1900 ст.
Отец: Кошкин Алексей
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Сатпаев Каныш Имантаевич
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
20.08.1931
Дочь: Сатпаева Меиз Канышевна
Отец ребёнка: Сатпаев Каныш Имантаевич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Сатпаева Мириам Канышевна
Отец ребёнка: Сатпаев Каныш Имантаевич
Смерть
06.04.1976
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область