Сатпаева (Кошкина) Таисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатпаева (Кошкина) Таисия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1900 ст.

Дата смерти

06.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1900 ст.

Отец: Кошкин Алексей

Мать: Кошкина Фелицата Васильевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сатпаев Арслан Канышевич

Отец ребёнка: Сатпаев Каныш Имантаевич

Бракосочетание
1928

Муж: Сатпаев Каныш Имантаевич

Рождение ребёнка
20.08.1931

Дочь: Сатпаева Меиз Канышевна

Отец ребёнка: Сатпаев Каныш Имантаевич

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Сатпаева Мириам Канышевна

Отец ребёнка: Сатпаев Каныш Имантаевич

Смерть
06.04.1976
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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