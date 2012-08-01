Бугрым Усенко Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.2012
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пыгуль (Бугрым) Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Бугрым Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бугрым Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усенко Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бугрым Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Бугрым Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бугрым Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бугрым) Нина Федоровна
Отец ребёнка: Бугрым Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бугрым Федор
Рождение ребёнка
01.01.1942
Дочь: Лавринец (Усенко) Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Усенко Семён
Смерть
?.08.2012