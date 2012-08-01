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Бугрым Усенко Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пыгуль (Бугрым) Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Бугрым Федор

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугрым Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усенко Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугрым Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Бугрым Федор

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугрым Николай Федорович

Отец ребёнка: Бугрым Федор

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бугрым) Нина Федоровна

Отец ребёнка: Бугрым Федор

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугрым Иван Федорович

Отец ребёнка: Бугрым Федор

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Лавринец (Усенко) Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Усенко Семён

Николаевка, Сумська область
Смерть
?.08.2012
Николаевка, Сумська область

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