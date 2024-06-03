Ревякина (Горелова) Екатерина Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевякина (Горелова) Екатерина Козьмина

Ревякина (Горелова) Екатерина Козьмина

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

22.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1878

Отец: Горелов Козьма Венедиктов

Мать: Бешенова Анастасия Сергиева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.11.1878
Бракосочетание
04.11.1896

Муж: не указан

Бракосочетание
02.05.1911

Муж: Ревякин Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
19.03.1912

Сын: Ревякин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ревякин Дмитрий Алексеевич

Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.