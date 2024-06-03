Ревякина (Горелова) Екатерина Козьмина
Место рождения
Дата рождения22.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1878
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.11.1878
Бракосочетание
04.11.1896
Муж: не указан
Бракосочетание
02.05.1911
Рождение ребёнка
19.03.1912
Сын: Ревякин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ревякин Дмитрий Алексеевич
Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно