Григорьева (Валяева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Валяева) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Григорьева Галина Степановна

Отец ребёнка: Григорьев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Григорьева Людмила Степановна

Отец ребёнка: Григорьев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Григорьев Николай Степанович

Отец ребёнка: Григорьев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Григорьев Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Григорьев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Григорьев Виктор Степанович

Отец ребёнка: Григорьев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1944

Сын: Григорьев Юрий (немой) Степанович

Отец ребёнка: Григорьев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Григорьев Александр Степанович

Отец ребёнка: Григорьев Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно
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