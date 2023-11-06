Григорьева (Валяева) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Григорьева Галина Степановна
Отец ребёнка: Григорьев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Григорьева Людмила Степановна
Отец ребёнка: Григорьев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Григорьев Николай Степанович
Отец ребёнка: Григорьев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Григорьев Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Григорьев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Григорьев Виктор Степанович
Отец ребёнка: Григорьев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1944
Сын: Григорьев Юрий (немой) Степанович
Отец ребёнка: Григорьев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Григорьев Александр Степанович
Отец ребёнка: Григорьев Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно