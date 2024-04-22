Елизавета Венедиктова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Иван Никитин (Ович)
Отец ребёнка: Никита Минин (Ович)
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Никита Минин (Ович)
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Никита Минин (Ович)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Илья Никитин (Ович)
Отец ребёнка: Никита Минин (Ович)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Никита Минин (Ович)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Минин (Ович)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно