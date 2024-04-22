Елизавета Венедиктова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета Венедиктова (Вна)

Елизавета Венедиктова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Иван Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Минин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Михаил Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Минин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Феодосий Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Минин (Ович)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Илья Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Минин (Ович)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Николай Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Минин (Ович)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Минин (Ович)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close