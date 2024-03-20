Von Bulmerincq Ernst Robert
Место рожденияRegenhof, of Kurland, Latvia
Дата рождения25.06.1858
Дата смерти10.11.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1858
Отец: Von Bulmerincq Robert
Regenhof, of Kurland, Latvia
Бракосочетание
15.09.1883
Gut Kemmershof, Wohlfahrt, Walk, Estonia
Рождение ребёнка
18.05.1889
Дочь: Von Blanckenhagen Elisabeth L.
Мать ребёнка: Von Bulmerincq Elisabeth Eleonore
Gut Gross Niekratzen, Kurland, Latvia
Смерть
10.11.1892
Riga