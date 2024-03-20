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Von Bulmerincq Ernst Robert

Место рождения

Regenhof, of Kurland, Latvia

Дата рождения

25.06.1858

Дата смерти

10.11.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1858

Отец: Von Bulmerincq Robert

Мать: Von Bulmerincq Marie Louise

Regenhof, of Kurland, Latvia
Бракосочетание
15.09.1883

Жена: Von Bulmerincq Elisabeth Eleonore

Gut Kemmershof, Wohlfahrt, Walk, Estonia
Рождение ребёнка
18.05.1889

Дочь: Von Blanckenhagen Elisabeth L.

Мать ребёнка: Von Bulmerincq Elisabeth Eleonore

Gut Gross Niekratzen, Kurland, Latvia
Смерть
10.11.1892
Riga
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