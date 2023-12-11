Оладейникова Агрипина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1877
Сын: Оладейников Петр Андреевич
Отец ребёнка: Оладейников Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
07.05.1880
Дочь: Оладейникова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Оладейников Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
02.02.1883
Сын: Оладейников Николай Андреевич
Отец ребёнка: Оладейников Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
23.02.1890
Дочь: Оладейникова Маргарита Андреевна
Отец ребёнка: Оладейников Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно