Оладейникова Агрипина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оладейникова Агрипина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1877

Сын: Оладейников Петр Андреевич

Отец ребёнка: Оладейников Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
07.05.1880

Дочь: Оладейникова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Оладейников Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
02.02.1883

Сын: Оладейников Николай Андреевич

Отец ребёнка: Оладейников Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
23.02.1890

Дочь: Оладейникова Маргарита Андреевна

Отец ребёнка: Оладейников Андрей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оладейников Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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