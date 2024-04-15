Казаринова (Гилева) Устиния Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
19.09.1904 ст.
Любовь Афанасьевна (Белич) Белич
Бракосочетание
04.02.1907 ст.
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
16.01.1908 ст.
Сын: Казаринов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Казаринов Василий Степанович Или Семенович
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно