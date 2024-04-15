Казаринова (Гилева) Устиния Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаринова (Гилева) Устиния Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
19.09.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Любовь Афанасьевна (Белич) Белич
Бракосочетание
04.02.1907 ст.

Муж: Казаринов Василий Степанович Или Семенович

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
16.01.1908 ст.

Сын: Казаринов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Казаринов Василий Степанович Или Семенович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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