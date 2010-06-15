Иванчихина Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1955
Дата смерти15.06.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1974
Дочь: Кукушкина Иванчихина Светлана Петровна
Отец ребёнка: Иванчихин Петр Михайлович
Авдеевка Донецкая область
Рождение ребёнка
28.12.1976
Сын: Иванчихин Сергей Петрович
Отец ребёнка: Иванчихин Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.2010