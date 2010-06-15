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Иванчихина Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1955

Дата смерти

15.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1974

Дочь: Кукушкина Иванчихина Светлана Петровна

Отец ребёнка: Иванчихин Петр Михайлович

Авдеевка Донецкая область
Рождение ребёнка
28.12.1976

Сын: Иванчихин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Иванчихин Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванчихин Петр Михайлович

Смерть
15.06.2010
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