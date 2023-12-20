(Степаньков) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Овчаренко (Степанькова) Надежда
Отец ребёнка: Степаньков Егор
Рождение ребёнка
1955
Сын: Степаньков Александр
Отец ребёнка: Степаньков Егор
Рождение ребёнка
1958
Сын: Степаньков Геннадий
Отец ребёнка: Степаньков Егор