(Степаньков) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Степаньков) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Овчаренко (Степанькова) Надежда

Отец ребёнка: Степаньков Егор

Рождение ребёнка
1955

Сын: Степаньков Александр

Отец ребёнка: Степаньков Егор

Рождение ребёнка
1958

Сын: Степаньков Геннадий

Отец ребёнка: Степаньков Егор

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