Трушков Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.2011
Мать ребёнка: Трушкова (Блинова) Дарья Викторовна
Рождение ребёнка
11.01.2016
Дочь: Трушкова Виталия Сергеевна
Мать ребёнка: Трушкова (Блинова) Дарья Викторовна