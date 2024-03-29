Трушков Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушков Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушкова (Блинова) Дарья Викторовна

Рождение ребёнка
30.10.2011

Сын: Трушков Данила Сергеевич

Мать ребёнка: Трушкова (Блинова) Дарья Викторовна

Рождение ребёнка
11.01.2016

Дочь: Трушкова Виталия Сергеевна

Мать ребёнка: Трушкова (Блинова) Дарья Викторовна

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