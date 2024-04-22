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Яким Петрович

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Петр Симеонович

Мать: Дарья Савельевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1842

Жена: Надежда Харитоновна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Николай Якимович

Мать ребёнка: Надежда Харитоновна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Якимовна

Мать ребёнка: Надежда Харитоновна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Михаил Якимович

Мать ребёнка: Надежда Харитоновна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Якимовна

Мать ребёнка: Надежда Харитоновна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Чернов Иван Якимович

Мать ребёнка: Надежда Харитоновна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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