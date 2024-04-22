Яким Петрович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Петр Симеонович
Мать: Дарья Савельевна
Бракосочетание
Около 1842
Жена: Надежда Харитоновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Николай Якимович
Мать ребёнка: Надежда Харитоновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Якимовна
Мать ребёнка: Надежда Харитоновна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Михаил Якимович
Мать ребёнка: Надежда Харитоновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Якимовна
Мать ребёнка: Надежда Харитоновна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Чернов Иван Якимович
Мать ребёнка: Надежда Харитоновна
Смерть
Неизвестно