Канева Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канева Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канев Павел Павлович

Рождение ребёнка
26.10.1995

Сын: Канев Вячеслав Павлович

Отец ребёнка: Канев Павел Павлович

Рождение ребёнка
11.07.2009

Сын: Канев Глеб Павлович

Отец ребёнка: Канев Павел Павлович

Рождение ребёнка
11.02.2017

Дочь: Канева Эмилья Павловна

Отец ребёнка: Канев Павел Павлович

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