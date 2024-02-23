Канева Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канев Павел Павлович
Рождение ребёнка
26.10.1995
Отец ребёнка: Канев Павел Павлович
Рождение ребёнка
11.07.2009
Сын: Канев Глеб Павлович
Отец ребёнка: Канев Павел Павлович
Рождение ребёнка
11.02.2017
Дочь: Канева Эмилья Павловна
Отец ребёнка: Канев Павел Павлович