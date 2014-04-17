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Терехов Геннадий Михайлович

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Место рождения

город Боготол , Красноярский край

Дата рождения

20.06.1963

Дата смерти

17.04.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1963

Отец: Терехов Михаил

Мать: не указана

город Боготол , Красноярский край
Рождение ребёнка
16.03.2000

Дочь: Терехова Анастасия Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова Светлана Михайловна

Смерть
17.04.2014
Село Шира, Ширинский р-н , респ. Хакасия
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