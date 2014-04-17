Терехов Геннадий Михайлович
Место рождениягород Боготол , Красноярский край
Дата рождения20.06.1963
Дата смерти17.04.2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1963
Отец: Терехов Михаил
Мать: не указана
город Боготол , Красноярский край
Рождение ребёнка
16.03.2000
Дочь: Терехова Анастасия Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терехова Светлана Михайловна
Смерть
17.04.2014
Село Шира, Ширинский р-н , респ. Хакасия