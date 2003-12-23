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Михайлов Андрей Алексеевич
Михайлов Андрей Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.2003
Пол
Мужской
Отец
Михайлов Алексей Владимирович
1982 г.р.
Мать
Михайлова (Будажапова) Надежда Дампиловна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.2003
Отец:
Михайлов Алексей Владимирович
Мать:
Михайлова Надежда Дампиловна
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